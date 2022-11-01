شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 31 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين 31 / 10 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، عودة حسام عبد المجيد للتدريبات مع الفريق عقب انتهاء مهمته مع المنتخب الاوليمبي.

كواليس جلسة فيريرا مع شيكابالا عقب انتهاء تدريب الزمالك

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق بعد نهاية التدريبات التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية بالإضافة لدوره الهام داخل صفوف الفريق كقائد للفريق، وشدد المدرب في حديثه مع شيكابالا على أهمية التركيز في الفترة المقبلة مع زملائه لمواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري.

أكينولا وعبد الشافى يخوضان تدريبات منفردة بالزمالك.. وتعليمات خاصة لعمرو السيسى

واصل محمد عبد الشافي والبنيني سامسون أكينيولا، ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أداء تدريبات منفردة، على هامش مران اليوم، الاثنين، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال.

وشارك عبد الشافي وأكينيولا فى الجزء الأول من المران مع باقى الفريق، والذي تضمن الجوانب البدنية، وخاضا بعدها تدريبات بالركض حول الملعب، بالإضافة إلى تدريبات خاصة مع أندرية فيليب.

برنامج خاص لتأهيل "دونجا" فى الزمالك تمهيدا لمشاركته فى التدريبات

خضع نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيلى منفرد قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة إنبى المقبلة فى الدوري.

وأدى "دونجا" البرنامج التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل فى القلعة البيضاء، وأدى اللاعب تدريبات الركض، بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

أحمد فتوح فى الزمالك لمتابعة تطورات إصابته مع الجهاز الطبى

تواجد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى مران الفريق اليوم الاثنين الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، لمتابعة حالته الطبية مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وعقد الدكتور محمد أسامة جلسة سريعة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك من أجل شرح الحالة الطبية للاعب وآلية العلاج والمدة التى سيغيبها فتوح عن الملاعب.

حسام عبد المجيد يعود للزمالك بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبى

عاد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في تدريبات الأبيض اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما غاب عن مران الأمس بسبب التواجد مع المنتخب الأولمبي في مباراة إسواتيني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على وضع برنامج تدريبي خاص لعبد المجيد للتخلص من الإجهاد، خاصة وأنه انضم لقائمة المنتخب بعد مشاركته مع الزمالك في مباراة السوبر المصري.

إمام عاشور يطمئن على محمد عبد المنعم بعد جراحة الأنف

حرص إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، على الاطمئنان على زميله بمنتخب مصر ولاعب الأهلي محمد عبد المنعم بعد إجراء عملية فى أنفه لإصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف.

فيريرا يدرس إعادة سيد نيمار للتشكيل الأساسى للزمالك

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة سيد نيمار للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى الفترة المقبلة، بعدما جلس اللاعب على مقاعد البدلاء واستخدمه فيريرا كورقة رابحة فى المواجهات الماضية.

الزمالك يبدأ رحلة البحث عن مدافع لتدعيم صفوفه فى يناير

بدأ مسئولو نادى الزمالك، رحلة البحث المبكر عن لاعب مميز في خط الدفاع من أجل الدخول في مفاوضات جادة مع ناديه للتعاقد مع في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، لتدعيم الخط الخلفى للفارس الأبيض، خاصة بعدما تعرض محمود الونش للإصابة بقطع في وتر العضلة الخلفية، وأكدت إدارة الكرة أن "الونش" يحتاج التدخل الجراحي، وسيغيب عن الفريق لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ستة أشهر قبل العودة إلى التدريبات وسيخضع للعملية الجراحية خارج مصر.

فيريرا يجهز لاعبي الزمالك نفسيا قبل مباراة إنبي بعد خسارة السوبر

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة إنبى في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها الأربعاء المقبل باستاد المقاولون العرب، حيث يقع الزمالك فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، ويعتلى غزل المحلة جدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

ومن المنتظر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقاً غدا، الثلاثاء، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة إنبى.