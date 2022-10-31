شكرا لقرائتكم خبر 3 ملاعب تحتضن مواجهات السعودية في كأس العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيستهل الأخضر السعودي مشواره بكأس العالم بمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين بطل العالم مرتين 22 نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل في مدينة لوسيل.في حين سيخوض مباراته الثانية يوم 26 نوفمبرأمام منتخب بولندا الذي وصل إلى نهائيات كأس العالم 8 مرات على ملعب استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.
ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بملاقاة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر، الذي وصل إلى المونديال في 16 مناسبة.
وسيلاقيه على ملعب 974 الذي يقع في منطقة راس أبوعبود في الدوحة.
الملاعب التي سيخوف فيها الأخضر مواجهاته في كأس العالم
ملعب لوسيل
سيستضيف لقاء (السعودية والأرجنتين)
تم تصميم استاد لوسيل من قبل شركة فوستر وبارتنرز البريطانية التي تعد معنية في تصميم العديد من المشروعات الرياضية الضخمة من حول العالم، حيث استندت الشركة في تصميم ملعب لوسيل 2022 من فنون العمارة الإسلامية والعربية التي تم مزجها بالعديد من الفنون المعمارية الحديثة
قائد فريق تصميم استاد لوسيل المهندس المعماري لوك فوكس
يتصف استاد لوسيل بتصميم هندسي أنيق، ويعد السقف، الذي يبلغ قطره 307 أمتار، واحدا من أكبر أسطح الاستادات تميزا في العالم، ويضفي على الاستاد طابعا فريدا، كما يراعي الحفاظ على البيئة، حيث يعمل كمظلة تغطي الاستاد بأكمله، وتسمح بدخول القدر الكافي من الضوء لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل في أنحاء الاستاد لتقليل الحاجة إلى تقنية التبريد
يمتلك الاستاد تصميما شبه دائري منحنيا ومرتفعا عند جانبي الملعب، إذ يمكن ملاحظة هذا إذا ما تم النظر إلى التصميم من الأعلى
تم تزويد الاستاد بنظام تبريد متطور جدا يسمح باستخدام الملعب في كل فصول العام دون التأثر بالعوامل المناخية
- تم افتتاحه 22 نوفمبر 2021
- المصمم المعماري فوستر اند بارتنرز
- السعة 80 ألف متفرج
ملعب الجنوب
سيستضيف لقاء (السعودية وبولندا)
يمثل استاد الجنوب أحد الملاعب الثمانية التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم FIFA 2022، وهو من تصميم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد. ويقع بالقرب من مدينة الوكرة المعروفة بالصيد سابقا
مستوحى من القوارب الخشبية التي تنتشر في مياه قطر واللؤلؤ الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من اقتصادها. ومن المقرر استغلال الاستاد كوجهة تفتح أبوابها أمام المجتمع المحلي بعد البطولة
سيتم بعد انتهاء البطولة تخفيض سعة استاد الجنوب والتبرع بالمقاعد لمشاريع رياضية أخرى في مختلف أنحاء العالم
- الافتتاح 16 مايو 2019
- سعة الملعب 40 ألف متفرج
- الموقع الوكرة على بعد 22 كلم شرق وسط الدوحة
ملعب 974
سيستضيف لقاء السعودية مع المكسيك
دخل استاد 974 التاريخ قبل استضافة أول مباراة له. فقد بني بالكامل من حاويات الشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، وهو أول استاد كرة قدم مغطى قابل للتفكيك بالكامل، ما يشير إلى التزام قطر بالاستدامة الفعالة من حيث تكلفة الإنشاء وحداثة التصميم
يحتفي هذا المكان الفريد من نوعه بالإرث البحري والتجاري العريق لدولة قطر. ولا يشير الرقم 974 فقط إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بقطر، بل يرمز أيضا إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استخدمت في بناء الاستاد
يقع في منطقة الميناء قبالة المنظر الساحر للأبراج
بعد الانتهاء من البطولة سيعاد استخدام الحاويات والهيكل وإنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية
- تم افتتاحه في 30 نوفمبر 2021
- المهندس المصمم البرت شبير
- سعة المقاعد 40 ألفا
- الاسم السابق للملعب رأس أبوعبود
كانت هذه تفاصيل خبر 3 ملاعب تحتضن مواجهات السعودية في كأس العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.