3 ملاعب تحتضن مواجهات السعودية في كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت قرعة كأس العالم قطر 2022 المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جوار منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

وسيستهل الأخضر السعودي مشواره بكأس العالم بمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين بطل العالم مرتين 22 نوفمبر المقبل على ملعب لوسيل في مدينة لوسيل.

في حين سيخوض مباراته الثانية يوم 26 نوفمبرأمام منتخب بولندا الذي وصل إلى نهائيات كأس العالم 8 مرات على ملعب استاد الجنوب في مدينة الوكرة القطرية.

ويختتم المنتخب السعودي مبارياته في دور المجموعات بملاقاة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر، الذي وصل إلى المونديال في 16 مناسبة.

وسيلاقيه على ملعب 974 الذي يقع في منطقة راس أبوعبود في الدوحة.

الملاعب التي سيخوف فيها الأخضر مواجهاته في كأس العالم

ملعب لوسيل

سيستضيف لقاء (السعودية والأرجنتين)

تم تصميم استاد لوسيل من قبل شركة فوستر وبارتنرز البريطانية التي تعد معنية في تصميم العديد من المشروعات الرياضية الضخمة من حول العالم، حيث استندت الشركة في تصميم ملعب لوسيل 2022 من فنون العمارة الإسلامية والعربية التي تم مزجها بالعديد من الفنون المعمارية الحديثة

قائد فريق تصميم استاد لوسيل المهندس المعماري لوك فوكس

يتصف استاد لوسيل بتصميم هندسي أنيق، ويعد السقف، الذي يبلغ قطره 307 أمتار، واحدا من أكبر أسطح الاستادات تميزا في العالم، ويضفي على الاستاد طابعا فريدا، كما يراعي الحفاظ على البيئة، حيث يعمل كمظلة تغطي الاستاد بأكمله، وتسمح بدخول القدر الكافي من الضوء لنمو العشب في أرضية الملعب، مع توفير الظل في أنحاء الاستاد لتقليل الحاجة إلى تقنية التبريد

يمتلك الاستاد تصميما شبه دائري منحنيا ومرتفعا عند جانبي الملعب، إذ يمكن ملاحظة هذا إذا ما تم النظر إلى التصميم من الأعلى

تم تزويد الاستاد بنظام تبريد متطور جدا يسمح باستخدام الملعب في كل فصول العام دون التأثر بالعوامل المناخية







تم افتتاحه 22 نوفمبر 2021



المصمم المعماري فوستر اند بارتنرز



السعة 80 ألف متفرج



ملعب الجنوب

سيستضيف لقاء (السعودية وبولندا)

يمثل استاد الجنوب أحد الملاعب الثمانية التي من المقرر أن تستضيف مباريات كأس العالم FIFA 2022، وهو من تصميم المهندسة المعمارية العراقية زها حديد. ويقع بالقرب من مدينة الوكرة المعروفة بالصيد سابقا

مستوحى من القوارب الخشبية التي تنتشر في مياه قطر واللؤلؤ الذي يشكل جزءا لا يتجزأ من اقتصادها. ومن المقرر استغلال الاستاد كوجهة تفتح أبوابها أمام المجتمع المحلي بعد البطولة

سيتم بعد انتهاء البطولة تخفيض سعة استاد الجنوب والتبرع بالمقاعد لمشاريع رياضية أخرى في مختلف أنحاء العالم







الافتتاح 16 مايو 2019



سعة الملعب 40 ألف متفرج



الموقع الوكرة على بعد 22 كلم شرق وسط الدوحة



ملعب 974

سيستضيف لقاء السعودية مع المكسيك

دخل استاد 974 التاريخ قبل استضافة أول مباراة له. فقد بني بالكامل من حاويات الشحن البحري ووحدات مستقلة من الصلب، وهو أول استاد كرة قدم مغطى قابل للتفكيك بالكامل، ما يشير إلى التزام قطر بالاستدامة الفعالة من حيث تكلفة الإنشاء وحداثة التصميم

يحتفي هذا المكان الفريد من نوعه بالإرث البحري والتجاري العريق لدولة قطر. ولا يشير الرقم 974 فقط إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بقطر، بل يرمز أيضا إلى عدد حاويات الشحن البحري التي استخدمت في بناء الاستاد

يقع في منطقة الميناء قبالة المنظر الساحر للأبراج

بعد الانتهاء من البطولة سيعاد استخدام الحاويات والهيكل وإنشاء مرافق تطل على الواجهة المائية

