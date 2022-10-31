سحب قرعة كأس الملك بغياب سيدها

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ويغيب فريق النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة كفريق يحمل الرقم القياسي في الحصول على البطولة بـ13 بطولة نظير هبوطه إلى دوري يلو، دوري أندية الدرجة الأولى.وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من أقدم البطولات السعودية، فكان أول انطلاق لها عام 1957، واستمرت حتى 1990 قبل توقفها لـ18 سنة، ومن ثم عادت 2008.
وتوج فريق الفيحاء بلقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين «2021 - 2022»، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح.
ويعد الأهلي الغائب عن نسخة 2022 - 2023 هو الأكثر تتويجا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، برصيد 13 لقبا، بينما يتساوى الهلال والاتحاد في الوصافة برصيد 9 ألقاب.
فرق مشاركة حققت كأس الملك
- الهلال: 9 بطولات
- الاتحاد: 9 بطولات
- النصر: 6 بطولات
- الشباب: 3 بطولات
- الاتفاق: بطولتان
- الوحدة: بطولتان
- الفيحاء: بطولة واحدة
- التعاون: بطولة واحدة
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