سحب قرعة كأس الملك بغياب سيدها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسحب مساء اليوم بالقرية الأولمبية بالرياض قرعة دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الكروي الحالي 2022 - 2023 والمخصصة لأندية دوري روشن السعودي نظرا للارتباطات الدولية والقارية للمنتخبات السعودية وأنديتها وازدحام الروزنامة الكروية للموسم الثالث على التوالي بعد أن كانت البطولة شاملة جميع الأندية.

ويغيب فريق النادي الأهلي للمرة الأولى في تاريخ المسابقة كفريق يحمل الرقم القياسي في الحصول على البطولة بـ13 بطولة نظير هبوطه إلى دوري يلو، دوري أندية الدرجة الأولى.

وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من أقدم البطولات السعودية، فكان أول انطلاق لها عام 1957، واستمرت حتى 1990 قبل توقفها لـ18 سنة، ومن ثم عادت 2008.

وتوج فريق الفيحاء بلقب النسخة الماضية من كأس خادم الحرمين الشريفين «2021 - 2022»، بعد الفوز على الهلال بركلات الترجيح.

ويعد الأهلي الغائب عن نسخة 2022 - 2023 هو الأكثر تتويجا بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، برصيد 13 لقبا، بينما يتساوى الهلال والاتحاد في الوصافة برصيد 9 ألقاب.

فرق مشاركة حققت كأس الملك

