رينارد يستدعي مدافع الاتحاد زكريا هوساوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر الجهاز الفني للأخضر استدعاء مدافع الاتحاد زكريا هوساوي صاحب الـ21 عاما للانضمام إلى معسكر الأخضر المقام في أبوظبي حاليا، وذلك بطلب من المدرب هيرفي رينارد.

ولم تتضح بعد أسباب انضمام الظهير الأيسر المعار بداية الموسم الحالي من نادي أحد الناشط في دوري الدرجة الأولى للفريق الغربي، لكن يبدو أنه لتعويض النقص في مركزه.

هوساوي حاضر حاليا مع المنتخب السعودي الأولمبي الذي خاض مباراة ودية أمام المنتخب الأول أمس، عقب مواجهة هندوراس، ويبدو أنه نال إعجاب رينارد الذي قرر ضمه لمراقبته عن قرب.

ولعب هوساوي 4 مباريات مع الاتحاد في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وقد شارك فيها جميعا قادما من مقاعد البدلاء.

من جهة ثانية حسم التعادل السلبي المباراة التي جمعت المنتخب السعودي أمام نظيره هندوراس، وديا مساء الأحد على استاد آل نهيان بالإمارات.

وتأتي هذه المباراة ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لمونديال قطر الذي ينطلق في نوفمبرالمقبل.