5 ميداليات لأخضر الكونغ فو بختام البطولة العربية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم المنتخب السعودي للكونغ فو أمس مشاركته في منافسات البطولة العربية الـ5 للشباب للووشو كونغ فو التي استضافتها مصر خلال المدة من 25 - 31 أكتوبر الحالي. ونجح المنتخب السعودي خلال البطولة في حصد 3 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، ليكون إجمالي الميداليات التي حققها الأخضر في منافسات البطولة 5 ميداليات. ونال الأخضر السعودي الميدالية الفضية عن طريق اللاعب سليمان الشمري وزن 45 كجم، واللاعب سعود العنزي وزن 42 كجم واللاعب سلطان القحطاني وزن 56 كجم، فيما جاءت الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب معاذ العنزي وزن 65 كجم واللاعب محمد السكران وزن 70 كجم. ونال الأخضر السعودي الميدالية الفضية عن طريق اللاعب سليمان الشمري وزن 45 كجم، واللاعب سعود العنزي وزن 42 كجم واللاعب سلطان القحطاني وزن 56 كجم، فيما جاءت الميدالية البرونزية عن طريق اللاعب معاذ العنزي وزن 65 كجم واللاعب محمد السكران وزن 70 كجم. يشار إلى أن منافسات البطولة العربية الـ5 للشباب للووشو كونغ فو تقام بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 9 دول عربية، من بينها المملكة، ومصر البلد المستضيف.

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