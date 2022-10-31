سلة أحد: توقيع «أبوجلاس» مع النصر يثير الشبهات

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وتساءل مجلس الإدارة حسب البيان، عن كيـفية قيام اللاعب بالتوقيع مع نادي النصر قبل بدء فترة الانتقالات المتعلقة باللاعبين، التي فتحت (الجمعة) الماضية الموافق 28 أكتوبر، بعد أن ذكر المعلق الرياضي حسين الأحمد، خلال تعليقه على مواجهة الاتحاد والفتح ضمن الجولة السابعة «من مصادرنا توقيع ناصر أبوجلاس مع نادي النصر», وذلك يعد مخالفا للقوانين واللوائح.وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة يتمنى من اتحـاد اللعبة برئاسة غسان طاشكندي، التحرك عاجـلا وفتح التحقيق مع اللاعب ونادي النصر، حول غيابه عن المواجهة الدورية، ولماذا اختار ذلك التوقيت وتلك المباراة تحديدا، دون المواجهات الماضية؟
وأكد أن ذلك يأتي حفاظا على حقوق النادي الأدبية، ولنشر رياضة سليمة خالية من الشبهات، متمنيا المجلس من اتحاد اللعبة مراجعة اللائحة التي أقرها قبل انطلاق الموسم بفترة قصيرة، والتي تضر الأندية من حيث المحافظة على مكتسباتها، وعدالة المنافسة بين جميع الأندية التي مـن المفترض أن يقف اتحاد اللعبة على منح كل ناد حقه للنهوض برياضة كرة السلة واعتلائهـا القمـة، سواء على صعيد المسابقات الدورية المحلية، أو على صعيد منتخباتنا الوطنية.
وانتشرت صورة للاعب نادي أحد لكرة السلة ناصـر أبوجـلاس مع بندر الرشود، مشرف كرة السلة بنادي النصر، الأمر الذي عده البعض توقيع أبوجـلاس بالفعل مع النصر لكرة السلة.
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