شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: المقاولون كان يهاجم طوال المباراة وفاركو خطف نقطة.. والتوقف "مفيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، أن فريقه كان يهاجم طوال المباراة أمام فاركو الذى ظل مدافعا أمامنا، وسنعالج الأخطاء خلال فترة التوقف الحالية.

وقال شوقى غريب، فى تصريحات بعد المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "بشكر اللاعبين على المجهود الذى بذلوه طوال المباراة، والفريق بيهاجم طوال المباراة، لدرجة أنى لعبت بـ5 مهاجمين فى آخر المباراة، ولكن لم نسجل أى هدف".

وأضاف شوقي غريب: "المقاولون فريق يهدر العديد من الفرص أمام المرمى، ودى مشكلة هنشتغل عليها، ولكن الفريق اللى بيضيع بيستقبل لكن لن تتذكر أى فرصة شالها محمود أبو السعود، فالتوقف الحالى سيكون أفضل فريق يستفيد منه وسنعالج كل الأخطاء، وصحيح أننا نخسر نقاطا وسنندم عليها، ولكني راض عن الأداء".

وأضاف مدرب المقاولون: "فاركو كان بيلعب على نقطة التعادل ولم يهاجم، وظل يدافع طوال المباراة، ونجح فى ذلك خلال المباراة، ولاحظت أن فاركو كل أهداف فى الوقت الأخير، لذلك حذرت الدفاع وأبو السعود فى آخر المباراة خوفا على ضياع النقطة".

واختتم تصريحاته قائلا: "أنا ببنى فريق للمقاولون حاليا، والناس مش عارف أسماء اللاعبين الجدد، ولكن مهم وإحنا بنبنى لا نتعرض لموقف الموسم الماضى، ونسعى لتحسين النتائج فى المباريات الثلاث المقبلة".