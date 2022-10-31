شكرا لقرائتكم خبر عن زوران : كل الفرق تخشى مواجهة الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال زوران، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، إننا بدأنا المباراة بشكل رائع قبل إصابة كريم الديب بـ20 دقيقة، لينخفض مستوى الفريق بعدها، مشيرا إلى أن الفريق استقبل هدفا واحدا فقط في 3 مباريات، وهو أمر جيد.

وأضاف زوران: مع دخول مابولولو والحناوي لعبنا بطريقة 4 / 4 / 2، وخلقنا فرص كثيرة وأحرزنا ثلاثة أهداف، وأهنئ اللاعبين على العودة بعدما قدمنا مباراة ممتازة.

وتابع زوران: لعبنا أمام فريق حصل علي المركز الرابع في فترة من الفترات وأمر طبيعي ان تهتز شباكنا بهدف، لكن بين الشوطين طلبت من اللاعبين الهدوء والشوط الثاني خلقنا فرص اكثر وكانت النتيجة محتمل تزيد على ثلاثة أهداف.

واختتم المدير الفني للاتحاد السكندري حديثه قائلًا: وصلنا لأعلى مستوى، ولكن عندنا مصابين، إن شاء الله نتمكن من تجهيزهم في فترة التوقف، لافتا إلى أن كل الفرق الدورى أصبحت تخشي مواجهة الاتحاد السكندري.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوز هام على نظيره نادي طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.