شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: الاتحاد السكندرى استحق الفوز على الطلائع بسبب "الروح والجماهير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال علاء عبد العال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش: "مبروك مكسب الاتحاد السكندري الاتحاد استحق الفوز في الشوط الثاني، الشوط الأول أحرزنا هدف وكان المفروض ننهي المباراة من الشوط اأاول عن طريق انفراد خالد قمر."

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري فوز مهما على نظيره نادي طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف علاء عبد العال: "أضعنا فرصا كثيرة الشوط الثاني وأحيي فريق الاتحاد السكندري، وما قدرناش نرجع للمباراة وحزين من الهزيمة، ولكننا نلعب مع الاتحاد داخل ملعبه، وهنعيد الحسابات تاني".

وتابع: "فوز الاتحاد المباراتين مفرقوش معانا ولكن هو على ملعبه ومع ذلك قدمنا مباراة جيدة وعملت التغيير الأول علشان أنشط وأهاجم ونزلت سرعات زي مصطفى الخواجة وكنت المفروض هنزل خالد سطوحي قبل الهدف لأن المدير الفني للاتحاد كان بيلعب ب 2 مهاجمين والهدف تسجل".

واختتم حديثه قائلًا: "أنت محتاج مساحة ومحتاج سرعات علشان كدة سبت كريم طارق علشان عنده سرعات وخروج أحمد سمير بسبب أن البدني مكانش مكتمل والاتحاد كان افضل ومعاهم جمهور كبير عملهم روح".