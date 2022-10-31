شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوي: جه الوقت عشان احتفل بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ محمد الشناوي، قائد الأهلي، الجماهير الحمراء عقب تتويج فريقه بلقب بطولة كأس السوبر المصري عقب الفوز على حساب الزمالك بهدفين نظيفين.

ونشر الشناوي صورته خلال الاحتفال بلقب السوبر عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" وكتب عليها: "بروك على الأهلي وجمهوره العظيم بطولة كاس السوبر. شكرًا للعيبة وإدارة النادي وعقبال بطولات جاية".

تابع: "جه الوقت عشان احتفل بلقب كنت مأجل الاحتفال بيه وهو أحسن لاعب. في إفريقيا، يارب دايمًا في احتفالات يا أهلاوية".



الشناوي

وحصد محمد الشناوي جائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا في الموسم الماضي، ولكنه لم يتمكن من الاحتفال بها بسبب الظروف الصعبة التي مر بها الأهلي عقب خسارة لقب دوري ابطال إفريقيا ثم لقب الدوري وتلاها لقب كأس مصر.