اتحاد كرة الطائرة يحدد 9 ديسمبر موعدا للجمعية العمومية بمشاركة 47 هيئة

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح فترة القيد الثانية خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وخطة نشاط الموسم الجديد.

محمد يوسف

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