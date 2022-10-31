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اتحاد كرة الطائرة يحدد 9 ديسمبر موعدا للجمعية العمومية بمشاركة 47 هيئة

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القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، يوم 9 ديسمبر المقبل موعدا لانعقاد الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وخطة نشاط الموسم الجديد. 

 

ومن المقرر أن تقام العمومية فى تمام الثانية ظهرا بمقر اللجنة الأولمبية المصرية بحضور مندوبى الأندية المشاركة .

 

ويحق لـ47 هيئة الحضور والتصويت فى العمومية، حيث تم إرسال الدعوات واستمارات التفويض الخاصة بالحضور.

 

وكان مسئولو اتحاد الكرة الطائرة قد حدد منتصف أكتوبر آخر موعد للأندية لسداد جميع مطالبات الموسم الجديد المادية والخاصة بتسجيل اللاعبين. 

 

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح فترة القيد الثانية خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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