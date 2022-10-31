شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على غيابات الأهلي في مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الأهلي من غياب الثلاثي أليو ديانج ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر عن مباراته ضد الداخلية يوم الأربعاء المقبل في ثالث جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب ديانج للإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يغيب محمد عبد المنعم؛ بسبب جراحة في الأنف، وأخيرا يغيب طاهر محمد طاهر للإيقاف بعد طرده في مباراة الإسماعيلي.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنيه في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي بدأ باجتماع مصغر للجهاز الفني مع اللاعبين .

واحتفل اللاعبون في بداية المران بعيد ميلاد أندريس اندويا مخطط الأحمال.

وأدى اللاعبون بعض تدريبات الكرة المتنوعة في الملعب ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الفنيات المحددة لكل لاعب.

وخاض الثنائي أليو ديانج ورامي ربيعة تدريبات بدنية في الجيم وأعقبها الجري حول الملعب، وذلك على هامش المران الجماعي في إطار البرنامج التأهيلي المحدد لكل منهما.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على الزمالك بهدفين دون رد، وتُوج بلقب السوبر المصري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الداخلية في إطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الأربعاء القادم.