شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري عقب انتهاء مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مباريات اليوم من الجولة الثالثة في الدوري المصري إحراز 4 أهداف جديدة، تضاف لرصيد الهدافين في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري، حيث فاز الاتحاد السكندري على نظيره طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، فيما انتهت مباراة فاركو والمقاولون العرب بالتعادل السلبي.

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري كالتالي :



ترتيب هدافي الدوري المصري

وحقق فريق الاتحاد السكندرى الفوز على طلائع الجيش، بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم كريم طارق لطلائع الجيش فى الدقيقة 25، ثم نجح هشام صلاح فى تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 68، ثم أضاف خالد صبحى الهدف الثانى لسيد البلد فى الدقيقة 79، وفى الدقيقة 90 سجل مروان عطية الهدف الثالث.

بهذه النتيجة يعتلى الاتحاد السكندري صدارة جدول الدورى برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات فى الجولة الأولى على أسوان وفى الجولة الثانية على الداخلية، وفى الثالثة على طلائع الجيش.