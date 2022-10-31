شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتأهل لنصف نهائى بطولة إيطاليا الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلبت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، على منافستها لاعبة هونج كونج بنتيجة 3/0 ببطولة إيطاليا، وتأهلت إلى نصف نهائى البطولة فى منافسات الشباب.

وكانت هنا جودة قد فازت على لاعبتى فرنسا وأوكرانيا بنفس النتيجة 3/0، وتأهلت من خلال ذلك إلى دور الـ32.

وأعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد هنا جودة، لاعبة الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، لتستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن هنا جودة وقّعت على عقود التجديد لمدة موسمين، دون أن تكون لها أي طلبات، مشيدًا بعطائها مع فريق سيدات تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.