جمال محمد على يعرض خطة تطوير رخص التدريب على مجلس إدارة اتحاد الكرة

القاهرة - سامية سيد - استمع جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، واللواء حلمي مشهور عضو المجلس، لشرح واف من الدكتور جمال محمد على مدير إدارة المدربين، حول خطته لتطوير رخص التدريب في مصر خلال الفترة المقبلة، وكذلك الترتيب لدورة المحاضرين تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" التي تنطلق اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، تليها دورة المدربين.

دورة إعداد المحاضرين تعد إحدى المتطلبات الثمانية التي حددها الكاف لانضمام أي دولة لاتفاقية التدريب الأفريقية، وبإتمام هذه الدورة تكون مصر قد أوفت بالمتطلبات الثمانية.