شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما للحدود وسموحة.. وهشام الفلال للبنك الأهلى مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات غد الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

حرس الحدود × سموحة

إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه كل من: رمضان هنداوي مساعد أول، وعادل ماهر عبد الغفار مساعد ثان، ومحمود منصور حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد .

البنك الأهلي × سيراميكا

هشام الفلال حكما للساحة، ويعاونه كل من: كريم مهيا مساعد أول، ومحمد السيد علي مساعد ثان، ومبروك نبيل حكما رابعا، ومحمد الشناوي حكم فيديو وخالد حسين حكم فيديو مساعد.