شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين حكما للحدود وسموحة.. وهشام الفلال للبنك الأهلى مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات غد الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.
حرس الحدود × سموحة
إبراهيم نور الدين حكما للساحة، ويعاونه كل من: رمضان هنداوي مساعد أول، وعادل ماهر عبد الغفار مساعد ثان، ومحمود منصور حكما رابعا، وهشام القاضي حكم فيديو، وأسامة عبد اللطيف حكم فيديو مساعد .
البنك الأهلي × سيراميكا
هشام الفلال حكما للساحة، ويعاونه كل من: كريم مهيا مساعد أول، ومحمد السيد علي مساعد ثان، ومبروك نبيل حكما رابعا، ومحمد الشناوي حكم فيديو وخالد حسين حكم فيديو مساعد.
واختار خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، 22 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم استعداداً لمواجهة سيراميكا ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2023 والمقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة فى السابعة مساءً.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
في حراسة المرمى .. محمد أبو جبل - محمود الزنفلي .
في خط الدفاع .. عاصم صلاح - اسحاقو يعقوبو - أحمد العش - أحمد توفيق - أحمد ياسين - أمير مدحت - محمود الجزار .
في خط الوسط .. محمد فتحي - أحمد سعيد - محمود سيد - محمد لعبة - محمد هلال - حمدي علاء - إسلام جابر - موسي دياوارا - محمود قاعود .
خط الهجوم .. رزاق سيسيه - كريم بامبو - ناصر منسي - أسامة فيصل .