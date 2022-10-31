شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير أفضل لاعبة فى بطولة أفريقيا لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لرفع الأثقال، البطلة العالمية سارة سمير للفوز بلقب أفضل لاعبة في البطولة التي اسدل الستار علي منافستها اليوم في الصالة المغطاه لاستاد القاهرة.

واستطاعت سارة تحطيم ثلاث أرقام أفريقية وسجلت أرقامًا جديدة باسم مصر بعدما نجحت في خطف ثلاث ميداليات ذهبية واعتلت منصات التتويج.

وخطفت نجمة منتخب مصر الانظار ونالت إشادات كبيرة من رئيس الاتحاد الدولي محمد جلود ورئيس الاتحاد الأفريقي خالد مهلهل بعد المستوي الرفيع الذي قدمته في منافسات البطولة واستحقت علي ذلك اختيار اللجنة المنظمة لها كأفضل لاعبة في افريقيا.