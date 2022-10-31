شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون وفاركو يتعادلان بدون أهداف فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق المقاولون العرب وفاركو سلبيًا ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدورى، والتي أقيمت على استاد المقاولون العرب ليرتفع رصيد المقاولون العرب عند النقطة الثالثة، فيما يصبح رصيد فاركو 5 نقاط في جدول ترتيب الدوري.

شهد الشوط الأول تبادل للهجمات بين الفريقين وإن كان المقاولون العرب فرض سيطرته على وسط الملعب خاصة في الربع الأخير من الشوط الأول، ولكن لاعبو فاركو التزموا بالتكتل الدفاعي وحالوا دون وصول لاعبي المقاولون لمرمي شيكا.

وأجرى فريق فاركو تبديل اضطراري في الشوط الأول بخروج محمد زكريا ونزول رزق الحمروني في الدقيقة 30، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني جاء أقل حماسًا من الفريقين، حيث سيطر الأداء التكتيكي علي فريقي فاركو والمقاولون العرب، مع التحفظ الدفاعي من كل فريق خوفا من استقبال أهدافا قد تحسم نقاط المباراة.

ولم تفلح تبديلات كلا المدربين في تعديل النتيجة، حيث دفع الميدا المدير الفني لفاركو بكل من جابر كامل ومحمد عماد وزياد طلبة فيما اشرك شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب بكل من فادي فريد واحمد فوزي وعمر فتحي واحمد عاطف، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.