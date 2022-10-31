"الضعف".. الخليج 365 يكشف قيمة مكافأة إدارة الأهلي للاعبين بمناسبة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي أن إدارة المارد الأحمر قررت مضاعفة مكافأة الفوز بلقب السوبر المحلي للاعبي الفريق الأول عن ما تنص عليه اللائحة الخاصة بذلك.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي إن إدارة الأهلي قررت مضاعفة مكافأة الفوز بلقب السوبر المحلي لتكون 100 ألف جنيه لكل لاعب.

يذكر أن لائحة الفريق الأول تنص علي حصول كل لاعب علي مكافأة 50ألف جنيه حال الفوز باللقب.

ويحصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني علي شهر مكافأة طبقاً لتعاقده بواقع 160 ألف يورو .

وحقق فريق الأهلي لقب السوبر المحلي بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة بملعب هزاع بن زايد في العين الإماراتية.