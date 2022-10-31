بيان رسمي لـ"فيفا".. أوكرانيا تطالب بمنع إيران من كأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

طالبت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، من فيفا، اليوم الإثنين، استبعاد المنتخب الإيراني من المشاركة في منافسات كأس العالم في قطر 2022.

أوكرانيا فشلت في التأهل إلى كأس العالم 2022، فيما أوقعت قرعة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، إيران، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، إلى أن الاتحاد الأوكراني طلب من فيفا، حظر مشاركة إيران في مونديال قطر، بسبب تجاوز المادتين 3 و4 من قانون فيفا، بشأن احترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.

ونشر الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، بيانًا رسميًا، انتقد خلاله، انتهاك الإيرانيين، معايير فيفا بشأن التورط في العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، مع مناشدة المسئولين بالنظر في مسألة استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم 2022.

يذكر أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، يقود منتخب إيران في مونديال قطر، بعد إقالته من تدريب مصر، إثر الفشل في التأهل إلى المحفل العالمي، بعدما خسر أمام السنغال في المرحلة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.