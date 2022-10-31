الأقوى في الألفية.. 9 نقاط تمنح الاتحاد "أفضل انطلاقة" بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

تمكن نادي الاتحاد من تحقيق الفوز (3-1) على حساب ضيفه طلائع الجيش، في مباراة أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الاتحاد، يعيش أفضل أيامه فنيًا تحت قيادة المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، منذ وصوله في 6 سبتمبر 2022، بعدما أنهى ارتباطه مع سيمبا التنزاني.

أفضل انطلاقة محلية في تاريخ الاتحاد

وقلب الاتحاد، الطاولة، على طلائع الجيش، بعدما تأخر في النتيجة (1-0) بهدف كريم طارق في الدقيقة 25، قبل أن يسجل 3 أهداف متتالية عن طريق كريستوفاو مابولولو، خالد صبحي ومروان عطية، في الدقائق 68، 79 و90.

واستطاع الاتحاد، بعدما وصل إلى العلامة الكاملة، بالفوز في ثلاث من أصل ثلاث مباريات، دون تعادل أو هزيمة، أن يحقق أفضل انطلاقة محلية له في منافسات الدوري المصري الممتاز، منذ عام 2000.

كانت أفضل بداية على الإطلاق في تاريخ الاتحاد، منذ عام 2000، عندما جمع 7 نقاط من أصل 9 ممكنة في مرتين، بـ2003-2004 و2015-2016.

وتفوق زعيم الثغر، في الجولات الثلاث الأولى من موسم 2022-2023، على كل من أسوان، الداخلية وطلائع الجيش، على الترتيب.

ونستعرض لكم في "يلا كورة"، خلال السطور التالية، ما قدمه الاتحاد بعد 3 جولات في نسخ الدوري المصري الممتاز، منذ 2000-2001، حتى الموسم الجاري الذي يظهر فيه رفاق المدرب الصربي مانولوفيتش، بشكل مميز:

- موسم 2000-2001.. (4 نقاط)

بدأ الاتحاد أول موسم له بالدوري المصري في الألفية الجديدة، بالسقوط مهزومًا على يد الترسانة، بهدفين دون رد، قبل أن يستفيق قليلًا بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام جولدي، ثم الفوز على سكة حديد سوهاج، بهدف نظيف.

- موسم 2001-2002.. (4 نقاط)

حقق الاتحاد، عدد النقاط نفسه في 2001-2002، بعدما تمكن من الفوز على المنصورة (2-0) قبل أن يخسر بهدف وحيد أمام الأهلي، ثم يتعادل إيجابيًا بهدفين لمثلهما ضد القناة.

- موسم 2002-2003.. (صفر نقطة)

لا يوجد أسوأ من ذلك.. الاتحاد يتعرض لـ3 هزائم متتالية في بداية موسم 2002-2003، أمام كل من المنصورة، الزمالك والأهلي على الترتيب، دون أن يسجل أي هدف، كما استقبل 4 أهداف.

- موسم 2003-2004.. (7 نقاط)

البداية الأفضل قبل وصول المدرب الصربي زوران مانولوفيتش، حيث انتصر الاتحاد على الترسانة (2-1) ثم الكروم، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، مع التعادل بهدف لآخر، أمام أسوان.

- موسم 2004-2005.. (صفر جديد)

مرة أخرى، يتوقف رصيد الاتحاد بعد أول 3 جولات عند النقطة صفر، بعدما خسر كل مواجهاته التي التقى فيها، طلائع الجيش (2-1)، حرس الحدود (4-0) والإسماعيلي (3-0).

- موسم 2005-2006.. (4 نقاط)

البداية في موسم 2005-2006 كانت جيدة، بالتعادل أمام الزمالك (1-1) ثم الفوز على حرس الحدود، بهدف نظيف، لكن الجولة الثالثة شهدت سقوط الاتحاد في فخ الإسماعيلي بالخسارة (2-0).

- موسم 2006-2007.. (5 نقاط)

لم يخسر الاتحاد في أول ثلاث مبارياته له في موسم 2006-2007، إذ تعادل ضد المقاولون العرب (1-1) ثم فاز على بترول أسيوط، بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل مجددًا، أمام أسمنت السويس (1-1).

- موسم 2007-2008.. (نقطة وحيدة)

التعادل في أول مباراة أمام حرس الحدود، سلبيًا دون أهداف، ليست سيئة.. لكن السقوط في فخ الهزيمة مرتين متتاليتين أمام المقاولون العرب (2-1) والزمالك (2-0)، أوقف رصيد الاتحاد عند نقطة واحدة فقط.

- موسم 2008-2009.. (4 نقاط)

سقط الاتحاد في الجولة الأولى، بخمسة أهداف كاملة مقابل هدفين أمام المصري البورسعيدي، ثم استفاق على حساب الزمالك، بتعادل مقبول (1-1) قبل أن يعرف طريق الفوز من بوابة المصرية للاتصالات، بهدفين مقابل هدف وحيد.

- موسم 2009-2010.. (نقطة وحيدة)

تعرض الاتحاد إلى الخسارة على يد بتروجيت (3-1) ثم تعادل ضد المقاولون العرب (1-1)، قبل أن يكتفي بتسجيل هدف وحيد في مرمى طلائع الجيش، عندما خسر (3-1).

- موسم 2010-2011.. (نقطتان)

فشل الاتحاد في مشاركاته الثلاث الأولى في تحقيق الفوز، مكتفيًا بالتعادل (1-1) أمام مصر المقاصة ثم التعادل دون أهداف مع اتحاد الشرطة، قبل الخسارة بهدف نظيف على يد طلائع الجيش.

- موسم 2011-2012.. (5 نقاط)

وحصد الاتحاد، نقطة وحيدة أمام الداخلية بعدما تعادل إيجابيًا (1-1)، ثم فاز على إنبي، بثلاثية نظيفة، وتعادل ضد الإسماعيلي في مباراة انتهت بهدف لواحد.

- موسم 2012-2013.. (3 نقاط)*

استطاع الاتحاد، تحقيق أولى نقاطه بعدما فاز على طلائع الجيش في الجولة الثالثة (1-0) بعد خسارتين على يد الزمالك (2-0) والإسماعيلي (1-0).. يشار إلى أن هذا الموسم تم إلغاؤه.

- موسم 2013-2014.. (نقطتان)

سقط الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام الرجاء، ثم تعادل دون أن يسجل أهدافًا، مع المقاصة، ما تكرر أيضًا في المباراة الثالثة التي واجه خلالها، المقاولون العرب.

- موسم 2014-2015.. (4 نقاط)

النقاط الأربعة التي حصدها الاتحاد، كانت بالتعادل سلبيًا أمام الجونة، ثم الفوز على بتروجيت، بأربعة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يخسر أيضًا بأربعة أهداف، لكن مقابل هدف وحيد، أمام إنبي.

- موسم 2015-2016.. (7 نقاط)

الوصول إلى النقطة السابعة بعد ثلاث جولات، هو أفضل رقم قديم في سجلات الاتحاد منذ 2000، ما تحقق في موسم 2015-2016، خلافًا لموسم 2003-2004، إذ فاز أمام أسوان (1-0) والإنتاج الحربي (1-0) قبل التعادل بهدف لمثله أمام المقاولون العرب.

- موسم 2016-2017.. (6 نقاط)

وتغلب الاتحاد في الجولة الافتتاحية بالدوري الممتاز على المقاولون العرب (3-1)، قبل أن يخسر على يد وادي دجلة (1-0)، ثم يعود مرة أخرى إلى سكة الانتصارات، بالفوز على الداخلية، بثلاثة أهداف نظيفة.

- موسم 2017-2018.. (3 نقاط)

بدأ الاتحاد، بالخسارة (4-2) أمام الإسماعيلي، ثم حقق الفوز على النصر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبالنتيجة نفسها، تعرض للهزيمة على يد المقاولون العرب في الجولة الثالثة.

- موسم 2018-2019.. (4 نقاط)

استهل الملقب بـ"سيد البلد"، الدوري الممتاز، بالتعادل بهدف لمثله أمام المقاولون العرب، قبل الخسارة الثقيلة على يد الزمالك (5-1) ثم الفوز على الإسماعيلي، بهدف دون رد.

- موسم 2019-2020.. (6 نقاط)

هزم الزمالك، الاتحاد، بهدف نظيف، قبل أن يستفيق الفريق السكندري في الجولتين اللاحقتين، حيث حقق الفوز على الجونة والمصري، على الترتيب، بالنتيجة نفسها (1-0).

- موسم 2020-2021.. (4 نقاط)

تفوق الاتحاد على بيراميدز، بهدفين مقابل هدف، أما في الجولتين 2 و3، تعادل أمام سموحة (1-1)، وتعرض لهزيمة قاسية على يد الأهلي، بأربعة أهداف نظيفة.

- موسم 2021-2022.. (4 نقاط)

في الموسم الأخير، سجل الاتحاد أربعة أهداف في أولى مبارياته أمام سموحة، لكن ديربي الإسكندرية المثير قرر أن ينتهي (4-4)، قبل أن ينتصر على فيوتشر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويخسر على يد بيراميدز، بثلاثية نظيفة.