"كنت مأجل الاحتفال".. الشناوي يُهنئ جماهير الأهلي بلقب كأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

هنأ محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، جماهير الفريق الأحمر، بلقب كأس السوبر المصري.

وكان الأهلي حسم بطولة كأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بعد الفوز بهدفين دون رد.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "مبروك على الأهلي وجمهوره العظيم بطولة كاس السوبر، شكرًا للعيبة وإدارة النادي وعقبال بطولات جاية".

واختتم حارس الأهلي: "جه الوقت عشان احتفل بلقب كنت مأجل الاحتفال بيه وهو أحسن لاعب في إفريقيا، يارب دايمًا في احتفالات يا أهلاوية".

وكان الشناوي تُوج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا عن عام 2022.