شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتقدم على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش بتقدم الأخير بهدف نظيف فى المواجهة التي تجمعهما باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل كريم طارق هدف التقدم لطلائع الجيش فى الدقيقة 25 من عمر المباراة من هجمة منظمة وبأكثر من محاولة واستغل حالة الارتباك الدفاعى للاتحاد وأحرز الهدف الأول لفريقه.

وقام نادر قمر الدولة حكم المباراة بطرد أحد أفراد الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري في نهاية الشوط الأول بسبب الاعتراض.

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. المهدي سليمان .

خط الدفاع .. محمد صالح ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، خالد صبحي .

خط الوسط .. أحمد عادل ميسي، كريم الديب ، مورو سالفيو ، مروان عطية، إسلام عبد النعيم.

الهجوم.. أوستن أوموتو .

بينما يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. أحمد أيمن منصور ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد زولا ، أحمد متعب .

خط الوسط .. إسلام محارب ، عبدالرحمن " شيكا "، أحمد سمير ، حسن مجدى.

الهجوم .. خالد قمر، كريم طارق.