شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتأهيل "دونجا" فى الزمالك تمهيدا لمشاركته فى التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لبرنامج تأهيلى منفرد قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم، الاثنين، استعداداً لمباراة إنبى المقبلة فى الدوري.

وأدى "دونجا" البرنامج التأهيلي تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل فى القلعة البيضاء، وأدى اللاعب تدريبات الركض، بالإضافة إلى تدريبات خفيفة بالكرة.

وكان "دونجا" عاد من الدوحة مؤخرا بعد إجراء عملية غضروف الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها فى معسكر منتخب مصر الأخير.

فيما وضع أيمن طاهر مدرب حراس المرمى برنامجا بدنيا مكثفا لثلاثي حراس المرمى الأبيض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم، وقام طاهر باصطحاب ثلاثي حراسة المرمى لملعب عبد اللطيف أبو رجيلة قبل انطلاق التدريبات الجماعية بنصف ساعة لخوض تدريبات الركض حول الملعب بالإضافة إلى بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

ويسعى أيمن طاهر لتجهيز الثلاثي بأفضل صورة ممكنة من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للفترة المقبلة، وأنتظم محمد عواد في التدريبات الجماعية مع زملائه، بعدما خاض تدريبات منفردة في مران أمس.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.