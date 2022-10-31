شكرا لقرائتكم خبر عن جونياس يدرس الاعتماد على إكرامي فى حراسة مرمى بيراميدز أمام بطل النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، الاعتماد على شريف إكرامي فى حراسة مرمي الفريق أمام نيجيليك بطل النيجر فى ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها الأربعاء 2 نوفمبر المقبل فى الرابعة والنصف عصراً بتوقيت النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، وذلك على استاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي العاصمة.

ويرغب تاكيس جونياس فى الاعتماد على سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمي حتى يصبح كل من شريف إكرامي وأحمد الشناوى على أتم استعداد للمشاركة فى أى وقت.

ويدير المباراة طاقم تحكيم من دولة الصومال الشقيقة بقيادة الحكم عمر عبد القادر أرتان ويعاونه حمزة حجي المساعد الأول، وبشير سليمان المساعد الثاني، ومحمد حجي الحكم الرابع، ويراقب اللقاء محمد بلال من موريتانيا ويراقب الحكام عبد الرحمن كيلي من دولة موريتانيا.

يذكر أن مباراة الإياب تحدد لها 9 نوفمبر المقبل بالقاهرة لتحديد المتأهل لدور المجموعات بالبطولة القارية.