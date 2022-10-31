شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح فى الزمالك لمتابعة تطورات إصابته مع الجهاز الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فى مران الفريق اليوم الاثنين الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، لمتابعة حالته الطبية مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي.

وعقد الدكتور محمد أسامة جلسة سريعة مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك من أجل شرح الحالة الطبية للاعب وآلية العلاج والمدة التى سيغيبها فتوح عن الملاعب.

وتعرض أحمد فتوح لإصابة قوية فى وجه القدم خلال مشاركته مع الزمالك فى مباراة السوبر المصري الأخيرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها الأربعاء المقبل.