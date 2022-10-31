شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى والتدريب على التسديد الدقيق "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة

وشهد المران مشاركة لاعبي الأهلي العائدين من معسكر المنتخب الأولمبي وبعض لاعبي فريق الشباب وأبرزهم أحمد أشرف، بخلاف خوض اللاعبين فقرة للتسديد الدقيق على المرمى الصغير استعدادا لمباراة الداخلية يوم الأربعاء المقبل.

وخاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية في الجيم قبل انطلاق المران الجماعي الذي بدأ باجتماع مصغر للجهاز الفني مع اللاعبين .

واحتفل اللاعبون في بداية المران بعيد ميلاد أندرياس اندويا مخطط الأحمال.

وادى اللاعبون بعض تدريبات الكرة المتنوعة في الملعب ركز خلالها الجهاز الفني على تنفيذ بعض الفنيات المحددة لكل لاعب.

وخاض الثنائي اليو ديانج ورامي ربيعة تدريبات بدنية في الجيم واعقبها الجري حول الملعب وذلك على هامش المران الجماعي في إطار البرنامج التأهيلي المحدد لكل منهما

وادى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية متنوعة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس

وفاز الأهلي في آخر مبارياته على الزمالك بهدفين دون رد وتوج بلقب السوبر المصري في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة الماضي

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق الداخلية في اطار منافسات دوري رابطة الأندية المصرية المحترفة والمحدد لها الاربعاء القادم















































































