شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد يعود للزمالك بعد انتهاء مهمته مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للمشاركة في تدريبات الأبيض اليوم الاثنين التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، بعدما غاب عن مران الأمس بسبب التواجد مع المنتخب الأولمبي في مباراة إسواتيني ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على وضع برنامج تدريبي خاص لعبد المجيد للتخلص من الإجهاد، خاصة وأنه انضم لقائمة المنتخب بعد مشاركته مع الزمالك في مباراة السوبر المصري.

وأدى حسام عبد المجيد تدريبات خفيفة بالركض حول الملعب، بالإضافة لتدريبات خفيفة بالكرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لخوض مباراة إنبي المقبلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المقرر لها يوم الأربعاء المقبل.