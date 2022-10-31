شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة سموحة استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، في إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة سموحة 22 لاعبا هم: الهاني سليمان، عمر صلاح، خالد عبدالفتاح، محمد باسم، أحمد حكم، محمود شبانة، صديق أوجولا، محمد نادي، شريف رضا، إسلام كانو، أحمد مصطفى، محمد عصام، فهد جمعة، أحمد حسين، أحمد جمال، أحمد عبد العزيز، أحمد شوشة، بنجامين بواتنج، حسين فيصل.

وخسر فريق سموحة في الجولة الأولى أمام الزمالك بهدفين نظيفين، قبل أن يتعادل في المباراة الثانية أمام البنك الأهلى بهدف لمثله، ليحصد نقطة واحدة في أول مباراتين.

ويحتل فريق سموحة المركز الثالث عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد نقطة واحدة من مباراتين.

وخاض فريق سموحة مباراة ودية أمام فريق الشباب انتهت بالتعادل السلبى، اطمئن فيها العشرى على جميع اللاعبين.