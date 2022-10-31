شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. أمير الشعراء يهدى قصيدة للسيد نصير بطل ذهبية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت دورة الألعاب الأولمبية عام 1928 بأمستردام بمشاركة المنتخبات المصرية، والتى شاركت بعدة ألعاب، منها رفع الأثقال، وعلى رأس هذا المنتخب اللاعب السيد نصير، والذى كان يبلغ من العمر 23 عاما .

وتٌعد هذه الدورة أول ظهور للسيد نصير ونجح في تحقيق الفوز بالميدالية الذهبية برقم 355.5 برفع 100 ضغط و110 خطف و147.5 نتر، ليكون أول مصرى وأفريقى وعربى يفوز بميدالية ذهبية فى الألعاب الأولمبية.

وأشاد أمير الشعراء أحمد شوقى بالسيد نصير فى قصيدة شهيره قال فيها، "شرفا نصير أرفع جابينك عاليا .. وتلق من أوطانك الأكليلا.. إن الذى خلق الحديد وبأسـه... جعل الحـديد لساعديـك ذليلا.. قـل يـانصـير وأنت بـر صـادق.. أحمـلت إنسانـا عليك ثقيـلا".

بعد تحقيق الذهبية أصبح من المشاهير، وتوالت بطولاته حيث توج ببطولة العالم عام 1929، وذهبية العالم بميونخ 1930، وبطولة العالم بلوكسمبورج 1931، ونظرا لإنجازاته حصل على وسام النيل فى بداية الأربعينيات ووسام الرياضة من الرئيس جمال عبد الناصر فى أكتوبر عام 1965 وتم تعيينه وكيلاً لوزارة الشباب والرياضة فى 1956.

وفى عام 1978 توفى بطل الأثقال المصرى السيد نصير وهو فى التاسعة والستين من العمر، تاركا خلفه تاريخ حافل بالإنجازات والألقاب.