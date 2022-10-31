الامارات | المدرب الصربي فليسوفيتش يقود فريق الظفرة غدا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت «الإمارات اليوم» أن قرار شركة نادي الظفرة لكرة القدم بإقالة المدرب الصربي نبوشيا الذي صدر اليوم كان في الأصل جاهزاً منذ أسبوع كامل وأن الإدارة دخلت في مفاوضات مع عدد من المدربين لكونها فقدت الثقة في المدرب الموجود بسبب النتائج الكبيرة وأنها انتظرت وصول المدرب الصربي ألكسندر فليسوفيتش للدولة أول من أمس لإصدار قرار الإقالة بصورة رسمية.

وذكر المصدر أن الصربي فليسوفيتش الذي قاد الفريق قبل موسمين كان قد وصل إلى الدولة بالتزامن مع لقاء الفريق أمام بني ياس الذي انتهى بخسارة الفريق بخماسية نظيفة، وأن المدرب الجديد سيشرف على أول حصة تدريبية للفريق ستقام عصر يوم غدٍ على الملعب الفرعي للفريق في ضاحية الزعفرانة بأبوظبي ضمن التحضيرات لمواجهة الشارقة يوم السبت المقبل في الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين.