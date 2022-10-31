شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد عقد شادى مجدى نجم تنس طاولة الأهلي لمدة 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد شادي مجدي، لاعب الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي، ليستمر مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال العوضي، إن شادي وقع على عقود التجديد لمدة 4 مواسم، دون أن يكون له أى طلبات، مشيدًا بعطائه مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن شادى من اللاعبين المميزين، ويلعب دورًا كبيرًا ومهمًّا مع فريق رجال تنس طاولة الأهلي، فى ظل المنافسة الشديدة فى البطولات، والحاجة لعناصر مميزة قادرة على تحمل الضغوط، ونقل الخبرات إلى اللاعبين الصاعدين.

وشدد العوضي على أن تجديد عقد شادي مجدي يأتي فى إطار الحفاظ على استقرار الفريق بالشكل المناسب؛ للمنافسة على كل البطولات.

وأشاد مدير عام النشاط الرياضي بالمستويات التي يقدمها شادي مجدي في المحافل الدولية مع منتخب مصر، وتحقيقه العديد من البطولات خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه أعرب شادي مجدي، لاعب النادي الأهلي لتنس الطاولة، عن سعادته بالاستمرار داخل صفوف النادي، مؤكدًا بذل قصارى جهده في الفترة القادمة للوقوف على منصات التتويج وحصد جميع البطولات.