شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن أوموتو يقود هجوم الاتحاد وخالد قمر وكريم طارق لطلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، التشكيل الأساسى الذى سيخوض مباراة طلائع الجيش بالجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز بعد قليل والتى ستقام باستاد الإسكندرية.

وجاء التشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. المهدي سليمان .

خط الدفاع .. محمد صالح ، صبري رحيل ، هشام صلاح ، خالد صبحي .

خط الوسط .. أحمد عادل ميسي، كريم الديب ، مورو سالفيو ، مروان عطية، إسلام عبد النعيم.

الهجوم.. أوستن أوموتو .

بينما يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى .. عمر رضوان .

خط الدفاع .. أحمد أيمن منصور ، محمد فتح الله " كماتشو " ، أحمد زولا ، أحمد متعب .

خط الوسط .. إسلام محارب ، عبدالرحمن " شيكا " ، أحمد سمير ، حسن مجدى .

الهجوم .. خالد قمر، كريم طارق.