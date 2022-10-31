شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يطمئن على محمد عبد المنعم بعد جراحة الأنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور، لاعب وسط الزمالك، على الاطمئنان على زميله بمنتخب مصر ولاعب الأهلي محمد عبد المنعم بعد إجراء عملية فى أنفه لإصلاح اعوجاج وكسر فى الأنف.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏عبد المنعم مدافع الفريق، أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.‏

وأوضح أبو عبلة أن عبد المنعم يبدأ تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

واطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه لجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

وكان محمد عبد المنعم قد شارك في مباراة السوبر المصري أمام ‏الزمالك، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ‏الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.‏