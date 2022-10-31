شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلق على خوض مباريات الدورى أثناء كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على إقامة مباريات فى مسابقة الدورى أثناء إقامة بطولة كأس العالم التى تنطلق يوم 20 نوفمبر المقبل قائلاً، "كانا نتمنى عدم خوض مواجهات خلاله، كونا حدثاً يستحق المتابعة، ولكن طالما أنه السبيل الوحيد لانتظام الدوري فيما بعد فلا مانع مطلقا، متمنيا أن يحالف التوفيق فريق بيراميدز فى المرحلة المقبلة المهمة".

وأضاف المدير الرياضي فى تصريحات صحفية، أنه يتوقع بطولة دوري قوية وستكون واحدة من أقوى وأصعب النسخ على الإطلاق، خاصة أن جميع الأندية أبرمت صفقات جيدة ودعمت صفوفها بشكل قوى، وبالتالى فالمنافسة ستكون مشتعلة وتستمر حتى اللحظة الأخيرة سواء على اللقب أو المربع الذهبي، أو حتى صراع الهروب من قاع البطولة والهبوط للدرجة الأدنى.

وأكد هانى سعيد، أن المواجهة التى تجمع بيراميدز بنظيره نادي نيجيليك بطل النيجر مساء الأربعاء فى ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مهمة للغاية، خاصة أنها مباراة خارج الأرض، وبيراميدز كما هو المعتاد يلعب جميع مبارياته سواء داخل أو خارج مصر، على الفوز ولا بديل غيره، والفريق جاهز تماما لتلك المواجهة الهامة، من أجل العودة بنتيجة جيدة تؤمن التأهل لدور المجموعات قبل لقاء الإياب الحاسم بالقاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأشار هاني سعيد إلى أن الفريق لديه مجموعة من الغيابات الهامة بسبب الإصابات والإيقاف ولكنه يثق بشدة في جميع اللاعبين وباقي العناصر، حيث توجد العديد من البدائل في جميع المراكز، وجميعهم لديهم الخبرة والحافز القوى من أجل المنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم الجارى.

وأوضح أن صعوبة مباراة النيجر تأتي لأنها فى مواجهة فريق مجهول حديث العهد بالبطولات القارية وحاول الجهاز الفني التعرف عليه من خلال مبارياته الماضية في البطولة، بجانب أن اللقاء يقام خارج الأرض وفى ملعب ليس الأفضل وأجواء حارة وكذلك رطوبة عالية، وما يزال الفريق في بداية الموسم ويسعى للفوز والتأهل لمرحلة المجموعات من أجل التركيز على مباريات الدوري المهمة التى يخوضها فى المرحلة المقبلة.