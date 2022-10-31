شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 31 / 10 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها أحمد فتحى يدرس الاعتزال بنهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز.

أحمد فتحى يدرس الاعتزال بنهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده مع بيراميدز

بدأ أحمد فتحي، لاعب فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، دراسة قرار اعتزال الساحرة المستديرة بنهاية الموسم الجارى، وعقب انتهاء تعاقده مع الفريق السماوى.

محمد عبد المنعم يجرى جراحة الأنف ويغيب عن الأهلى لمدة شهر

أجرى محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، جراحة الأنف ظهر اليوم بأحد مستشفيات القاهرة، برفقة الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالفريق.

كولر يخطط لمنح بيرسى تاو فرصة خلافة طاهر فى تشكيل الأهلى أمام الداخلية

يخطط السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لمنح الجنوب أفريقى بيرسى تاو فرصة المشاركة فى مباراة الداخلية المقرر لها عصر الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة للدوري، بعدما تعافى تاو من الإصابة وشارك بديلا فى مباراة الزمالك بالسوبر المحلى.

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إعادة سيد نيمار للتشكيل الأساسى للفريق الأبيض فى الفترة المقبلة، بعدما جلس اللاعب على مقاعد البدلاء واستخدمه فيريرا كورقة رابحة فى المواجهات الماضية.

مجلس الأهلي يدعو الأعضاء لحضور العمومية العادية لاعتماد الميزانية والحساب الختامى

وجه مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، الدعوة للأعضاء العاملين المُسددين للاشتراك السنوى لآخر سنة مالية الذين لهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العمومية العادية للاجتماع الاثنين 28/11/2022 اجتماع أول والثلاثاء 29/11/2022 اجتماع آخر وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي: