شاهد محمد عبد المنعم مدافع الأهلى بعد إجرائه جراحة ناجحة فى الأنف

القاهرة - سامية سيد - أجرى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلى ومنتخب مصر، جراحة ناجحة فى الأنف صباح اليوم، وسوف يغيب على إثرها عن الملاعب لمدة شهر.

وإجمالا.. شارك محمد عبد المنعم مع الأهلى فى 32 مباراة، بإجمالى 2588 دقيقة لعب بكل البطولات، ونجح فى تسجيل ثلاثة أهداف وتلقى ستة كروت صفراء وحصد بطولة وحيدة مع المارد الأحمر هى السوبر المحلى.

وكان وجه مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي رسائل تحذير للاعبيه بعد التتويج بكأس السوبر بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وطالب كولر لاعبيه بضرورة غلق صفحة التتويج بالسوبر والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت المباراة، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة الداخلية بالجولة الثالثة للمسابقة.

وحذر كولر لاعبيه من الإفراط في الفرحة لأن الفريق ينتظره عمل مكثف لتطوير جوانب عديدة في الأداء مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز على الداخلية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري من أجل السير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين، وشدد مارسيل كولر على طي صفحة الزمالك، لاقتناعه التام أن المباراة القادمة هي الأهم في مسيرة الفريق.