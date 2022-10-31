شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم منتخب الشاطئية بعد إنجاز الصعود لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، منتخب مصر للكرة الشاطئية، بعد إنجاز التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخ الكرة الشاطئية المصرية.

وحضر حفل التكريم إلى جانب علام كل من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد حلمي مشهور، محمد أبو الوفا، محمد بركات وإيهاب الكومي أعضاء مجلس الإدارة.

ووجه جمال علام الشكر والتقدير إلى الجهاز الفني ولاعبي منتخب مصر للكرة الشاطئية، بعد تحقيق إنجاز الصعود إلى كأس العالم، والتأهل للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية.