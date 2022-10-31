شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى زكى: أسوان لن يستسلم ولدينا القدرة على منافسة الكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى محمد حمدي زكي، مهاجم نادي أسوان، رضاه عن مستوى الفريق الجنوبي فى المباريات الثلاث الأولى، رغم الخسارة فيها بهدف دون رد من الاتحاد السكندري والأهلي والمحلة.

وقال حمدي زكي، فى تصريحات صحفية، إن أسوان يمتلك إمكانيات المنافسة هذا الموسم، وأن البداية المتعثرة ليست مقياسا لحالة الفريق وقدرات اللاعبين الذين تعاقد معهم النادى.

وأوضح اللاعب، الذى لعب 205 مباريات بقمصان العديد من الأندية وسجل خلالها 36 هدفا وصنع 17، أن أسوان يمتلك مشروعا كرويا ولكن ما كان ينقص اللاعبين هو الانسجام لترجمة ذلك المشروع على شكل نتائج إيجابية.

وأوضح مهاجم تماسيح النيل، أن سوء التوفيق لازم اسوان في المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري رغم الأفضلية للفريق الجنوبي، لكن الاتحاد خطف المباراة بهدف قاتل، وكذلك مباراة الأهلي كان الفريق ندا قويًا لواحد من أفضل فرق القارة السمراء، موضحا أن الهزيمة الأخيرة من المحلة بهدف في الدقيقة الأخيرة لا تعكس مطلقا صورة لسير المباراة.

وأنهى حمدي زكي تصريحاته قائلا، "ما زلنا نملك إيمانا قويا وكبيرا بإمكانياتنا، وأننا نستحق ترتيبا بين أفضل 6 فرق في الدوري على الأقل، والقدرات الحقيقة للفريق تحتاج لانتصار واحد فقط كبداية تحفيزية حتى تنطلق مسيرتنا".