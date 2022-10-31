شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر إلى النيجر لمواجهة نيجيليك فى الكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى عاصمة النيجر نيامي استعدادا لخوض مباراة نيجيليك فى إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نيجيليك في الخامسة والنصف مساء الأربعاء بملعب جينيرال سيتي كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر، فى ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تصل البعثة مساء اليوم قبل خوض المران الوحيد غدا بملعب المباراة، قبل خوض اللقاء الهام مساء الأربعاء والعودة بعدها إلى القاهرة.

وضمت القائمة المختارة 21 لاعبا على النحو التالي: وضمت القائمة المختارة 21 لاعبا على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي خط الوسط: رمضان صبحي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - عبد الله مجدي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي



احمد الشناوى



تاكيس جونياس



رمضان صبحى



فخرى لاكاى ومحمود وادى