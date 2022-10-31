شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى والزمالك لمواجهات الدورى بعد خوض السوبر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك لاستئناف مشوارهما المحلى ببطولة الدوري المصرى، بعدما توج المارد الأحمر بالسوبر المحلى للمرة الثانية عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، وهو ما نلقى عليه الضوء في السطور التالية..

ج: رفض كولر مدرب الأهلى حصول اللاعبين على راحة عقب الوصول للقاهرة من الإمارات بعد التتويج بالسوبر، وخاض المارد الأحمر مراناً ظهر السبت الماضى ثم حصل اللاعبون على راحة أمس الأحد على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم وينهى استعداداته غداً ويتوجه للسويس لملاقاة الداخلية.

ج: يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة إنبى، ومن المنتظر أن يدخل الزمالك معسكراً مغلقاً غدا، الثلاثاء، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين قبل مواجهة إنبى.

وحرص البروفيسور فيريرا على مشاهدة مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، والتى خسرها بهدفين فى الإمارات، أكثر من مرة للوقوف على الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه، سواء على مستوى الدفاع أو الهجوم، من أجل العمل على تصحيحها وعدم تكرار الوقوع فيها مرة أخرى، خاصة أن المباريات المقبلة لا تحتمل أخطاء وتحتاج تركيزاً لاستعادة الثقة، كما حرص المدرب البرتغالي على تجهيز لاعبي الزمالك نفسيا قبل المباراة.

ج: طالب كولر لاعبيه بضرورة غلق صفحة التتويج بالسوبر والاكتفاء بالأفراح التي أعقبت المباراة، من أجل فتح ملف الدوري وبدء التحضير لمواجهة الداخلية بالجولة الثالثة للمسابقة ، وحذر كولر لاعبيه من الإفراط في الفرحة لان الفريق ينتظره عمل مكثف لتطوير جوانب عديدة في الأداء مشدداً على لاعبيه ضرورة تحقيق الفوز على الداخلية لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بالدوري من أجل السير قدما نحو استعادة لقب الدوري الغائب عن القلعة الحمراء فى آخر موسمين ، وشدد مارسيل كولر على طي صفحة الزمالك، لاقتناعه التام أن المباراة القادمة هي الأهم في مسيرة الفريق.

ج: يستعد فريق الزمالك لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ج: يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى الخامسة مساء الأربعاء المقبل باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

ج: تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراتى الأهلى والداخلية، والزمالك مع إنبى فى الدوري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.