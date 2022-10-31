شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه يعود من تركيا غداً متوجا بميداليات بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب الكاراتيه من تركيا غدا بعد انتهاء المشاركة فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت فى الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر الجارى، وحقق خلالها المنتخب المركز الثالث فى ترتيب الدول المشاركة.

وحققت البعثة المصرية المركز الثالث فى الترتيب العام للدول المشاركة في البطولة، برصيد 12 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 4 ذهبيات وفضيتين، بالإضافة إلى 6 برونزيات.

حقق الذهبيات كل من جنة على ، و فاطمة سرور ، و عبد الله على ، بالإضافة على محمد أشرف ، وفيما يخص الفضيات فتحققت عن طريق رحمة طلبة ، و فريق الكاتا جماعى .

وتوج بالبرونزيات كل من جنى خميس، ونورهان سلامة، وكريم أحمد، وياسين سعد، ويوسف هانى بالإضافة إلى محمد صلاح.