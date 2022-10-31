شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يمنح لاعبى غزل المحلة راحة لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح اليوناني بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، لاعبى الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 5 أيام بسبب فترة التوقف الدولى وتجمع منتخب مصر لخوض مباريات ودية.

ويسعى بابا فاسيليو من إراحة اللاعبين لتجنب الإصابات والإرهاق خلال المرحلة المقبلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ووضع خطة جديدة للمرحلة المقبلة من خوض مباريات ودية وبعض المعسكرات الخارجية.

وكان غزل المحلة قد حقق الفوز على أسوان بنتيجة هدف مقابل لا شيء ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و الذى أحرازه أحمد الشيخ في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة.

وبهذة النتيجة يتصدر فريق غزل المحلة جدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 7 نقاط عقب خوض ثلاث مباريات حيث تمكن من الفوز على أسوان و الاسماعيلى و التعادل مع المقاولون العرب.