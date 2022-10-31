جلسة خاصة بين أيوب و"زيكو" فى حرس الحدود لمعالجة إهدار الفرص

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أيوب، المدير الفني لفريق حرس الحدود، جلسة خاصة مع "زيكو" مهاجم الفريق لمعالجة ظاهرة إهدار الفرص التي يعانى منها الحرس منذ بداية الموسم، وكانت سببا فى الخسارة فى أول مباراتين للدوري.

وطالب أيوب من زيكو التركيز فى إنهاء الهجمات وعدم الاستعجال واللعب الجماعي مع زملائه حتى تترجم الفرص والمجهود الكبير للفريق إلى أهداف.

وأوصى أيوب لاعبه بضرورة اللعب على المرمى والتسديد من الخارج وعدم امتلاك الكرة أكثر من اللازم حتى لا يقع فريسة لمدافعي الفريق الخصم.