عبد المنعم يُجري جراحة ناجحة في الأنف.. ويعود لتدريبات الأهلي خلال 14 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد ‏عبد المنعم مدافع الفريق، أجرى جراحة "إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف" تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.‏

وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، إن عبد المنعم سيبدأ تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود ‏للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.‏

ومن جانبه، اطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه لجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.‏

يذكر أن اللاعب قد شارك في مباراة السوبر المصري أمام ‏الزمالك، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ‏الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.‏