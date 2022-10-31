عبد المنعم يُجري جراحة ناجحة في الأنف.. ويعود لتدريبات الأهلي خلال 14 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق، أجرى جراحة "إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف" تحت إشراف أحد الأساتذة المتخصصين في جراحة الوجه والفكين.
وقال أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي ، إن عبد المنعم سيبدأ تدريبات منفردة بعد خمسة أيام من الجراحة، على أن يعود للانتظام في التدريبات الجماعية خلال أسبوعين.
ومن جانبه، اطمأن الجهاز الطبي على حالة عبد المنعم بعد خضوعه لجراحة، قبل العودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية وتجهيزه للمرحلة المقبلة.
يذكر أن اللاعب قد شارك في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، التي أقيمت مساء يوم الجمعة الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد وتتويجه باللقب.