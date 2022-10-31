كلوب: ليفربول لن يتوقف عن القتال

محمد اسماعيل - القاهرة - يرى يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن الحكم على فريقه في الوقت الحالي "ليس عادلا"، مشيرا إلى أن تقييم الموسم بشكل عام يتم في نهايته.

ليفربول سقط على أرضه أمام ليدز يونايتد بنتيجة (1-2) في مباراته الماضية، بالجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليواصل الفريق نتائجه المخيبة هذا الموسم، حيث توقف رصيده عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة نابولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا: "نقوم جميعا بعملنا، وربما يكون الحكم على هذا في وقت لاحق من الموسم".

وأضاف: "في الوقت الحالي ليس من العدل أن نحكم على الفريق، نحن نفتقد للجودة العالية لكن عادة ما نجري تغييرات".



وتابع: "حتى لو كان ذلك غير عادل فلا بأس، من الطبيعي طرح هذه الأسئلة، سيتعين على أرسنال ومانشستر سيتي أيضا الإجابة على هذه الأسئلة لاحقا، نحن جميعا هناك ليتم الحكم علينا، كمدربين ولاعبين، هذا هو الأمر".

وأردف: "نتوقع المزيد، وأتوقع المزيد من الأولاد، علينا فقط أن نسير بخطوات ثابتة، هذا هو التحدي الحالي، نحن بحاجة إلى تجنب الأخطاء والحفاظ على الأشياء الجيدة، لن نتوقف عن القتال".

وأتم: "وظيفتي ليست فقط أن أكون هنا عندما تكون الشمس مشرقة، ولكن عندما يتعين علينا أن نمر بفترة عصيبة حقا، سأفعل كل ما في وسعي لتصحيح الوضع".