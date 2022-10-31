هاني سعيد: بيراميدز يواجه المجهول في مباراة بطل النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

شدد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أهمية المواجهة التي تجمع الفريق بنظيره نيجيليك بطل النيجر مساء الأربعاء في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سعيد، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المباراة مهمة كونها خارج الأرض، وبيراميدز كما هو المعتاد يلعب جميع مبارياته سواء داخل أو خارج مصر، على الفوز ولا بديل غيره، والفريق جاهز تماما لتلك المواجهة المهمة، من أجل العودة بنتيجة جيدة تؤمن التأهل لدور المجموعات قبل لقاء الإياب الحاسم بالقاهرة يوم 9 نوفمبر المقبل.

وأضاف المدير الرياضي أنه يتوقع بطولة دوري قوية وستكون واحدة من أقوى وأصعب النسخ على الإطلاق، خاصة وأن جميع الفرق أبرمت صفقات جيدة ودعمت صفوفها بشكل قوي، وبالتالي المنافسة يتوقع أن تكون مشتعلة وتستمر حتى اللحظة الأخيرة سواء على اللقب أو المربع الذهبي، أو حتى صراع الهروب من قاع البطولة والهبوط للدرجة الأدنى.

وأشار هاني سعيد إلى أن الفريق لديه مجموعة من الغيابات الهامة بسبب الإصابات والإيقاف ولكنه يثق بشدة في جميع اللاعبين وباقي العناصر، حيث توجد العديد من البدائل في جميع المراكز، وجميعهم لديهم الخبرة والحافز القوي من أجل المنافسة على جميع الألقاب خلال الموسم الجاري.

وأوضح أن صعوبة مباراة النيجر تأتي لأنها في مواجهة فريق مجهول حديث العهد بالبطولات القارية وحاول الجهاز الفني التعرف عليه من خلال مبارياته الماضية في البطولة، بجانب أن اللقاء يقام خارج الأرض وفي ملعب ليس الأفضل وأجواء حارة وكذلك رطوبة عالية، وما يزال الفريق في بداية الموسم ويسعى للفوز والتأهل لمرحلة المجموعات من أجل التركيز على مباريات الدوري الهامة التي يخوضها في المرحلة المقبلة، خاصة وأن الدوري سيقام عدد من مبارياته أثناء كأس العالم، والذي كان يتمنى عدم خوض مواجهات خلاله في ظل أنه حدث يستحق المتابعة ولكن طالما أنه السبيل الوحيد لانتظام الدوري فيما بعد فلا مانع مطلقا، متمنيا أن يحالف التوفيق فريق بيراميدز في المرحلة المقبلة الهامة.

ويفقد بيراميدز جهود القائد عبدالله السعيد في رحلة الفريق لمواجهة نيجيليك بطل النيجر، حيث يعاني من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجات الحرارة حال دون سفره مع البعثة، وفضل الجهاز الفني بقائه في القاهرة ليتعافى ويكون جاهزا لمباراة الإياب.

كما يغيب إسلام عيسى بسبب الإيقاف عقب طرده في مواجهة هلال الساحل السوداني بالمرحلة السابقة من البطولة، إضافة إلى أحمد فتحي ودودو الجباس، اللذين يواصلان التدريبات التأهيلية للدخول في قائمة الفريق خلال المباريات القادمة.