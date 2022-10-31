غياب السعيد وإبراهيم عادل عن قائمة بيراميدز لمواجهة بطل النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز قائمة رحلة النيجر، استعدادا لمواجهة نيجيليك في إطار مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نيجيليك بطل النيجر في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء بملعب جينيرال سيني كونيتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر، في ذهاب دور ال٣٢ الإضافي من بطولة الكونفدرالية، فيما تقام مباراة الإياب يوم ٩ نوفمبر المقبل بالقاهرة.

وضمت القائمة المختارة ٢١ لاعبا على النحو التالي:

" شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - علي جبر - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد حمدي - كريم حافظ - محمد الشيبي - رمضان صبحي - محمود عبد العاطي دونجا - محمد صادق - وليد الكرتي - محمود صابر - عبد الله مجدي - بلاتي توريه - مصطفى فتحي - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - فخري لاكاي - محمود وادي".

ويفقد فريق نادي بيراميدز جهود القائد عبد الله السعيد، حيث يعاني من نزلة برد شديدة وارتفاع في درجات الحرارة حال دون سفره مع البعثة، وفضل الجهاز الفني بقائه في القاهرة ليتعافى ويكون جاهزا لمباراة الإياب.

ويغيب إبراهيم عادل المهاجم الشاب، بعد إصابته في صفوف المنتخب الأولمبي بشد في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى، وبدأ اليوم برنامجه التأهيلي مع الفريق ليكون جاهزا لمواجهة الإياب.

وف نفس السياق، يغيب إسلام عيسى بسبب الإيقاف عقب طرده في مواجهة هلال الساحل السوداني بالمرحلة السابقة من البطولة، إضافة إلى أحمد فتحي ودودو الجباس، اللذان يواصلان التدريبات التأهيلية للدخول في قائمة الفريق خلال المباريات القادمة.