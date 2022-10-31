مؤسس بيراميدز ينوي الصعود للممتاز بمساعدة لا فيينا وسكولز ونيمار ومارسيلو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر

يسعى محمود الأسيوطي، رئيس نادي لا فيينا، التأهل إلى الدوري المصري الممتاز، بعد تحويل ناديه السابق الأسيوطي إلى بيراميدز، الذي ينافس الأهلي والزمالك في الوقت الحالي.

وباع محمود الأسيوطي ناديه للمستشار تركي آل الشيخ، الذي غيّر اسمه بدوره إلى بيراميدز، ونجح في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وخاض محمود الأسيوطي تجربة جديدة مع نادٍ ناشئ، هو "لا فيينا"، وكوّن فريقًا جيدًا، يضم بين صفوفه لاعبين يحملون أسماء نجوم عالميين، منهم أحمد سكولز، وهشام نيمار، وعلاء مارسيلو.

ويلعب لا فيينا ضمن دوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد.

وقال وائل حبيب، المدير الرياضي لفريق لا فيينا، في تصريحات ليلا كورة اليوم الإثنين "الاتفاق والتعاقد من أول يوم عملنا فيه كان على أساس صعود الفريق إلى الدوري الممتاز في خلال 3 مواسم من خلال مشروع الأسيوطي، وفي عام 2020 تم إنشاء مدرسة كرة، وتم بعدها إشهار نادي لا فيينا".

وأضاف "كوننا فريق نخبة من جميع الأعمار، ونشارك حاليا بالفريق دوري الجمهورية ممتاز ب ضمن مجموعة القاهرة، واعتمد على وجود وشراء لاعبين صغار السن".

وتابع "أما الفريق الأول بدأ من الدرجة الرابعة، واستمر معنا 12 لاعبًا، وصعد الفريق للقسم الثالث واستمر معه 8 لاعبين، ثم في الموسم الحالي تعاقد مع 8 لاعبين جدد، منهم لاعبين تحت السن".

وواصل "وجود مدير فني أجنبي للفريق على رأس المنظومة الفنية يزيد طموح الفريق للتأهل إلى الممتاز، كل اللاعبين يطمحون في الصعود للممتاز".

وعن وجود لاعبين بأسماء نجوم عالميين بالفريق، مثل سكولز، ومارسيلو، ونيمار، رد "كل لاعب منهم يشبه في طريقة لعبه النجم الذي سمي على اسمه، وهذا يلفت الانتباه أكثر للفريق".