شكرا لقرائتكم خبر عن مُسعف لاعب الفيوم يكشف تفاصيل مثيرة لإنقاذ اللاعب بعد بلع لسانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فتحي ربيع، مسعف بهيئة الإسعاف المصرية فرع الفيوم، صاحب واقعة إنقاذ لاعب الفيوم من الموت بعدما بلع لسانه، تفاصيل الساعات الصعبة فى حياة اللاعب الذى كان بينه وبين الموت لحظات فارقة.

وكشف المسعف تفاصيل الواقعة لليوم السابع قائلا، "اللاعب كان فى ارتقاء بكرة عالية مع لاعب من الفريق المنافس، وسقط الثنائي على الأرض، لاعب الفيوم نزل فى وضعية بلع لسانه وفقد الوعى وانقطع الأوكسجين عنه تماما، وبدأ جسده يميل للون الأزرق".

وأضاف المسعف، "تحركت للملعب، كان لدى مهماتي وأدواتي وهى جهاز الصدمات وجبيرة عنقية وامبوباج وإيرواى، وكل ما يلزم من جهاز سكر وضغط".

وأكمل المسعف، "حينما اقتربت من اللاعب ثبته على الأرض باستقامة، وفتحت مجرى الهواء وقمت بتركيب الإير واى فاستعاد اللاعب التنفس، وبعدها تم نقله للمستشفى".

وأنهى تصريحاته قائلا، "فى هيئة الإسعاف تدربنا على هذه المواقف، وتعرضنا لها كثيرًا، ونقوم بدورنا في خدمة أي فرد يتعرض لمواقف طارئة وصعبة مثل بلع اللسان".